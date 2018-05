Unbekannte erpressen DHL mitten im Weihnachtsgeschäft. Archivbild Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Im Zuge der Erpressung des Paketdienstleisters DHL mehren sich im Raum Berlin-Brandenburg die Fehlalarme wegen verdächtiger Pakete. Es gebe einen merklichen Anstieg der Fehlalarme, seit einer Apotheke in Potsdam in der Vorwoche eine Paketbombe zugestellt worden sei, sagte ein Polizeisprecher.



So hätten unter anderem unerwartet früh zugestellte Weihnachtsgeschenke oder unerwartete Werbesendungen in der vergangenen Woche mehrfach Sprengstoffexperten auf den Plan gerufen.