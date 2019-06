Die AfD in Nordrhein-Westfalen ist wegen weiterer Unterstützungsleistungen durch den "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit" unter Druck. Der ließ in Wahlkämpfen in NRW Werbeblätter wie das "Extrablatt" und den "Deutschlandkurier" verteilen. Nach Recherchen von Frontal21 und Correctiv waren Funktionsträger der AfD in Essen in die Verteilung der Zeitungen eingebunden. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, könnten auch die Wurfsendungen als Parteispende gewertet werden.