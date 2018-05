Donald Trump Jr. und Frau Vanessa 2007. Quelle: Danny Moloshok/MOLOSHOK/dpa

US-Präsident Donald Trumps Schwiegertochter Vanessa hat einen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und ist daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brief sei an ihren Mann Donald Jr. adressiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie sich verletzt habe.



Das 40 Jahre alte Model Vanessa Trump ist seit 2005 mit Donald Trump Jr. verheiratet. Unter ihrem Mädchennamen Vanessa Haydon war sie in der New Yorker Modeszene bekannt.