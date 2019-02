Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 25-Jährigen Haftantrag gestellt.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Nach einer Messerattacke auf eine Frau in Nürnberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige stehe im Verdacht, am frühen Morgen der 21-Jährigen mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen zu haben, teilte die Polizei mit. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Wie die Ermittler auf die Spur des Mannes gekommen waren, wurde nicht mitgeteilt. Die Begleiterin der Frau konnte nach der Tat der Polizei Hinweise geben, sagte ein Sprecher.