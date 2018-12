Polizisten betreten die städtische Unterkunft in Sankt Augustin.

Quelle: Thomas Kraus/dpa

Ein vermisstes Mädchen ist tot in Sankt Augustin in NRW gefunden worden. Die Polizei schließt eine Beziehungstat nicht aus. Die getötete 17-Jährige habe vor ihrem Tod einen zwei Jahre älteren jungen Mann in einer städtischen Unterkunft besucht, in der neben Flüchtlingen auch Obdachlose untergebracht werden, sagte ein Polizeisprecher.



Der Mann habe kenianische Wurzeln, aber die deutsche Staatsangehörigkeit, so der Sprecher. Zuvor hatte die Polizei angegeben, die Leiche sei in einer Flüchtlingsunterkunft gefunden worden.