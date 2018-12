Ein Polizist steht am Tor der städtischen Unterkunft.

Quelle: Thomas Kraus/dpa

Ein von seinen Eltern vermisstes Mädchen ist tot in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde in Sankt Augustin bei Bonn in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Nordrhein-Westfalen gefunden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details nannte sie nicht.



Eine Mordkommission geht dem Verdacht nach, dass die Jugendliche aus dem rheinland-pfälzischen Unkel umgebracht wurde. Die Polizei schließt eine Beziehungstat nicht aus. Der Verdächtige stamme gebürtig aus dem Ausland, habe aber die deutsche Staatsangehörigkeit.