Der Tatverdächtige im Todesfall Susanna wird abgeführt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Der mutmaßliche Mörder von Susanna ist wieder in Deutschland. Eine Lufthansa-Maschine brachte Ali B. von der irakischen Stadt Erbil nach Frankfurt am Main. "Ich bin froh, dass der von der deutschen Justiz gesuchte, mutmaßliche Täter wieder in Deutschland ist", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). So könne das Ermittlungsverfahren vorangetrieben werden.



Von Frankfurt sollte der 20-jährige Iraker zur Vernehmung gebracht werden. Am Sonntag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.