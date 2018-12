Ein Feuerwehrmann begutachtet den Schaden in dem Ladenlokal.

Quelle: Stadt Friedrichshafen

Gleich dreimal hat es in Friedrichshafen gebrannt - eine Lagerhalle, mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage sowie ein Ladenlokal standen in Flammen. Die Autos und das Geschäft wurden nach ersten Erkenntnissen absichtlich angezündet.



Ein 29 Jahre alter Verdächtiger wurde festgenommen und erhielt einen Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ob der Brand in der Lagerhalle im Zusammenhang mit den anderen Feuern stand, war zunächst unklar.