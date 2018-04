In Frankfurt fielen am Freitagmorgen Straßenbahnen und U-Bahnen aus, wie eine ver.di-Sprecherin sagte. Zudem sollen die Müllabfuhr, Kitas, Krankenhäuser und die Stadtverwaltung betroffen sein. Auch in weiteren Städten und Kreisen Hessens wurde zum Streik aufgerufen. In Frankfurt und Hanau werden nach Angaben von ver.di am Vormittag mehrere Tausend Beschäftigte zu Demonstrationszügen und Kundgebungen erwartet.