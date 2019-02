Bsirske: "Die Politik muss auch in der Paketbranche die so genannte Nachunternehmerhaftung einführen". "Das bedeutet, dass der eigentliche Auftraggeber für die korrekten Arbeitsbedingungen bei allen Subunternehmern verantwortlich ist." Das gebe es bisher nur in der Bau- und in der Fleischbranche.