Das Schild einer Postbank-Filiale. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten der Postbank mit bundesweiten Warnstreiks den Druck erhöhen. Nach Warnstreiks am Donnerstag unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Frankfurt/Main würden die Streiks in den kommenden Tagen auf ganz Deutschland ausgeweitet, teilte Verdi mit.



Die dritte Runde findet am 9. und 10. September in Königswinter statt. Bislang haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Verdi fordert etwa die Erhöhung der Gehälter um sieben Prozent.