Stempel mit der Aufschrift "Hartz IV". Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/zb/dpa/Archivbild vom 10.02.2015

Die Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Bezieher haben sich seit 2007 fast verdoppelt. Von knapp 6,6 Milliarden Euro in 2007 stiegen sie auf 12,9 Milliarden Euro in 2018. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Arbeitsministeriums auf eine AfD-Anfrage.



Hintergrund ist, dass die Zahl ausländischer Hartz-IV-Empfänger in den vergangenen 12 Jahren gestiegen ist. Laut Statistik der Bundesagentur stieg sie von rund 1,3 Millionen im August 2007 auf rund 2 Millionen im August 2019.