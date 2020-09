Der Bayer-Konzern muss sich auf eine Klagewelle einstellen.Archiv

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Klagewelle in den USA gegen den Pharma- und Chemiekonzern um die Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters Glyphosat hat deutlich zugenommen. Bis zum 11. Oktober wurden etwa 42.700 Klagen zugestellt, wie Bayer bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal mitteilte.



Das sind mehr als doppelt so viele Klagen wie seit Mitte Juni. Die Zahl schnellt seit August 2018 nach oben. Bayer hat mittlerweile drei Prozessniederlagen in den USA hinnehmen müssen und ist zu Strafen verurteilt worden.