Ibrahim Mohamed Solih wurde heute als Präsident vereidigt.

Quelle: Mohamed Sharuhaan/AP/dpa

Die als Urlaubsparadies bekannte Inselkette der Malediven hat einen neuen Präsidenten. Ibrahim Mohamed Solih wurde in der Hauptstadt Male vereidigt. Kanzlerin Angela Merkel gratulierte aus der Ferne. Sie hob in ihrem Brief die hohe Wahlbeteiligung von rund 88 Prozent bei der Präsidentenwahl hervor.



Der 54 Jahre alte Solih hatte die Wahl überraschend mit gut 58 Prozent der Stimmen gewonnen. Er versprach, Korruption zu bekämpfen und Unterdrückten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.