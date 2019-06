Daniel Strapak - im Hintergrund die stillgelegte Müllkippe, wo der politische Weg seiner Schwester Zuzana Caputova begann.

Ihr Bruder, Daniel Strapak, war damals mit dabei, als die Proteste gegen die Mülldeponie so nah an der Stadt begannen. "Das war der Start für sie", erzählt er. "Danach hat sie angefangen, als Anwältin in der ganzen Slowakei solche Aktivitäten zu unterstützen. Dann hat sie festgestellt: Wenn wir Dinge auf lokaler Ebene lösen, ist das gut, aber wenn wir das nicht gesamtgesellschaftlich machen, wird es immer mehr von diesen lokalen Problemen geben, und das löst das Problem an sich nicht."



Als seine Schwester ihm erzählte, dass sie Präsidentin werden möchte, war er hin- und hergerissen, erzählt er. Denn es mit den Mächtigen aufzunehmen, ist in der Slowakei nicht ungefährlich. "Ich hatte auch Angst", sagt er und erzählt, dass er und seine Schwester schon mal verfolgt wurden. Die Mächtigen aus Politik, Business und organisiertem Verbrechen praktizieren eine brutale Einschüchterungsstrategie. Der traurige Höhepunkt ist der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova im Februar 2018. Es ist auch der Wendepunkt für die Slowakei.