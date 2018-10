Wolfgang Schäuble (CDU) kritisierte Martin Schulz' Europa-Kurs. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist gegen die Idee von SPD-Chef Martin Schulz, zügig die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. "Die Menschen überall in Europa" würden derzeit auch Halt "in ihren nationalstaatlichen Traditionen" finden wollen, sagte Schäuble dem "Tagesspiegel am Sonntag".



Es sei falsch, "ihnen dieses Gefühl der Versicherung oder Rückbindung an das Nationale zu nehmen." Man müsse Europa eher durch den richtigen Weg der europäischen Integration stärken.