Spitzenpolitiker der Union haben den Vorstoß von SPD-Chef Martin Schulz zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 zurückgewiesen. Unions-Fraktionschef Volker Kauder sieht keinen Mehrwert. Der Vorschlag berge aber eine Gefahr für die EU und die Zustimmung der Bürger für Europa. Das sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel".



CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn mahnte in der "Bild am Sonntag": "Jetzt geht es nicht um Traumtänzerei, sondern um die konkreten Probleme in Europa.