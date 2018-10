Eine ganz andere Begegnung in Jena: mit Christian Otto Grötsch, in seiner riesigen, hip eingerichteten Büroetage mitten in der Innenstadt. Grötsch ist ein junger Unternehmer und höchst erfolgreich mit seiner Online-Agentur für E-Commerce. Diese Ost-West-Debatte, sagt er, sei doch längst überholt. In seiner Firma spüre er keine Unterschiede mehr, da gebe es Bayern, Thüringer und Sachsen, keine Ost- und Westdeutschen. Man müsse nach vorne schauen.