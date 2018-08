Die Uiguren sind ein den Türken eng verwandtes muslimisches Volk. Quelle: epa Michael Reynolds/EPA_FILES/dpa

In China werden laut Vereinte Nationen mehr als eine Million Uiguren festgehalten. Sie seien in sogenannten Anti-Extremismus-Lagern untergebracht, berichtete das UN-Komitee zur Bekämpfung von Rassen-Diskriminierung in Genf.



Weitere zwei Millionen Uiguren und andere muslimische Minderheiten seien in politische Umerziehungszentren gebracht worden, sagte der Komitee-Vorsitzende Gay McDougall. Die Autonome Region der Uiguren sei in "eine Art massives Internierungslager" umgewandelt worden.