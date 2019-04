Deutschland übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Archivbild

Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren leitet Deutschland ab diesem Montag für einen Monat den UN-Sicherheitsrat. Außenminister Heiko Maas übernimmt den Vorsitz in New York von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Die beiden Länder haben aber vereinbart, ihre aufeinanderfolgenden Leitungsperioden als gemeinsamen "Doppelvorsitz" für zwei Monate zu verstehen.



Deutschland gehört dem wichtigsten UN-Gremium seit Anfang des Jahres für zwei Jahre an und ist eines von zehn wechselnden Mitgliedern.