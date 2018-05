In Berlin gab es auf der Festmeile eine «Safety Area» für Frauen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

In der Silvesternacht hat es in deutschen Großstädten nach Polizeiangaben vereinzelt sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben. Ein Polizeisprecher in Köln sagte, neun Frauen hätten angegeben, unsittlich angefasst worden zu sein. Ähnliche Zahlen meldete die Polizei in Hamburg und Berlin.



Erstmals gab es auf der Festmeile am Brandenburger Tor eine "Safety Area" für Frauen. In der Silvesternacht 2015/16 waren in Köln zahlreiche Frauen von Männergruppen sexuell bedrängt und bestohlen worden.