Der Prozess um den Mord an Jamal Khashoggi beginnt. Archivbild.

Quelle: Hasan Jamali/AP/dpa

Drei Monate nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in Saudi-Arabien der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Die Anklageschrift sei verlesen worden, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib mit.



Ein Datum für die Fortsetzung steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft fordert in fünf Fällen die Todesstrafe. Die Führung Saudi-Arabiens war nach der Ermordung Khashoggis international in die Kritik geraten.