Anhörung im Fall Weinstein.

Quelle: Alec Tabak/Pool The Daily News/AP/dpa

Der Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) soll trotz Einwänden der Verteidigung stattfinden. Richter James Burke lehnte bei einer Anhörung vor einem Gericht in New York die Forderung nach einer Einstellung des Verfahrens ab. Wann der Prozess starten könnte, blieb zunächst unklar.



Dutzende Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. Die Vorwürfe einer der Betroffenen wurden zuletzt allerdings in Frage gestellt.