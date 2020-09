Russlands Präsident Wladimir Putin (Archiv)

Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Kremlchef Wladimir Putin (67) hat in seinem Entwurf der angekündigten Änderung der russischen Verfassung die Amtszeiten des Präsidenten auf maximal zwei beschränkt. Er strich laut einer Vorlage für das Parlament in der Regelung zu den Amtszeiten das Wort "hintereinander". Das bedeutet eine Verschärfung der bisherigen Regelung.



Nach dieser durfte jemand zwei Amtszeiten hintereinander Präsident sein und nach einer Auszeit erneut als Präsident kandidieren. So hatte es Putin 2012 getan.