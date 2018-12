Beratungen über den Syrien-Konflikt in Genf.

Quelle: Denis Balibouse/REUTERS POOL/dpa

In Syrien kommt nach fast acht Jahren Bürgerkrieg Bewegung in den politischen Prozess. Anfang kommenden Jahres soll in Genf erstmals der Verfassungsausschuss tagen, teilten die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei nach Beratungen mit UN-Vermittler Staffan de Mistura in Genf mit.



Der Ausschuss war im Januar bei einem Treffen im russischen Sotschi vereinbart worden. Er soll den Weg zu einer politischen Lösung des Konfliktes ebenen. Streit hatte es um die Besetzung gegeben.