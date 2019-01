Gericht: Tshisekedi ist neuer Präsident im Kongo

Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Felix Tshisekedi hat die Präsidentenwahl im Kongo rechtskräftig gewonnen. Das erklärte das Verfassungsgericht in Kinshasa nach der Ablehnung von Klagen des unterlegenen Oppositionskandidaten Martin Fayulu. Damit kann Tshisekedi schon am Dienstag vereidigt werden.



Fayulu will die Entscheidung des Gerichts jedoch nicht akzeptieren. Alle Kongolesen müssten sich gegen die Fälschung des Wahlergebnisses wehren und friedlich gegen die Entscheidung demonstrieren, forderte er.