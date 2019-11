Bei der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und Pressefreiheit muss, so die Richter, besonders der zeitliche Abstand zu einer Tat beachtet werden. Der Kläger wurde im Jahr 1982 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er an Bord einer Jacht zwei Menschen erschossen hatte. Wer 37 Jahre später seinen Namen in einer Internetsuchmaschine eingibt, stößt nach wie vor auf kostenlos abrufbare Artikel im Archiv des Magazins "Der Spiegel". Darin wird der vollständige Name des Manns genannt. Dagegen erhob der Betroffene schließlich eine Unterlassungsklage.