Auch das zweite Bein der Bankenunion, der sogenannte Abwicklungsfonds für Pleitebanken, steht in der Kritik. Er wird von einer unabhängigen EU-Behörde in Brüssel gemanagt, untersteht also nicht der EZB. Seine Aufgabe: Er soll zumindest vorübergehend die Funktionsfähigkeit einer Krisenbank sichern, damit nicht tausende von Firmen und Privatleuten plötzlich ohne funktionierendes Bankkonto dastehen.