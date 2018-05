Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat am Donnerstag neue Zahlen zu Schutzsuchenden in Deutschland veröffentlicht. Demnach lebten Ende 2016 1,6 Millionen Menschen in Deutschland, die Schutz vor Krieg oder Verfolgung suchten. Das waren 851.000 mehr als Ende 2014. Dabei handelte es sich um Menschen im Asylverfahren, anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, Geflüchtete mit eingeschränktem, subsidiärem Schutz oder um abgelehnte Asylbewerber, die sich weiter hier aufhalten.



Unter den Schutzsuchenden waren 573.000 (36 Prozent), über deren Asylantrag noch nicht entschieden war. 872.000 (54 Prozent) verfügten über einen humanitären Aufenthaltstitel, überwiegend war diese Anerkennung befristet (600.000). 158.000 Mal wurde der Antrag auf Asyl abgelehnt. Drei Viertel der abgelehnten Asylbewerber erhielten aber eine Duldung, womit die Ausreisepflicht ausgesetzt ist. Etwa die Hälfte aller Asylbewerber kommen der Statistik zufolge aus den drei Ländern Syrien (455.000), Afghanistan (191.000) und Irak (156.000). Männer sind deutlich in der Überzahl (64 Prozent). Das Durchschnittsalter liegt mit 29,4 Jahren deutlich unter dem der Bevölkerung insgesamt (44,2 Jahre).



Die meisten Schutzsuchenden lebten in Nordrhein-Westfalen (428.825), gefolgt von Bayern (194.290), Baden-Württemberg (190.840), Niedersachsen (167.370) und Hessen (129.670). Die wenigsten Schutzsuchenden lebten in Brandenburg (36.790), Thüringen (28.910), dem Saarland (23.745), Mecklenburg-Vorpommern (23.280) und Bremen (23.115).



Quelle: ZDF