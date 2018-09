Plakat der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Bremer Verfassungsschutz nimmt den AfD-Nachwuchs ins Visier. Die Junge Alternative (JA) werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat mit.



Auch Niedersachsen hat bekanntgegeben, dass sein Verfassungsschutz den AfD-Nachwuchs überwacht. Er habe in der vergangenen Woche entschieden, die JA zu beobachten, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Die Entscheidung habe aber nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, so Pistorius.