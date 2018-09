Thüringer Verfassungsschutz: AfD zu Prüffall erklärt. Archivbild Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der Thüringer Verfassungsschutz will die AfD auf verfassungsfeindliche Bestrebungen hin prüfen. Der von Rechtsaußen Björn Höcke geführte Landesverband werde zum sogenannten Prüffall erklärt. Auf Grundlage der Ergebnisse solle dann entschieden werden, ob die Partei auch beobachtet werden soll.



Am Mittag wird in Erfurt der Bericht des Landesverfassungsschutzes für das vergangene Jahr vorgestellt. Zu dem Pressetermin werden Behördenchef Kramer und Innenminister Georg Maier (SPD) erwartet.