Während sich früher Protestbürger deutlich von Neonazis getrennt und distanziert hätten, sei in Chemnitz im Sommer 2018 tatsächlich die Bevölkerung mit Rechtsextremisten gemeinsam marschiert. Zugleich hätten Bürger "am Rand gestanden" und beispielsweise dem Zeigen des Hitlergrußes durch die Extremisten applaudiert. Insgesamt hätten die Aktivitäten "an den Rändern der Gesellschaft" zugenommen, sagte Haldenwang. Die Anschlussfähigkeit an die bürgerliche Mitte sei enorm. Haldenwang betonte, der Verfassungsschutz benötige weitere Befugnisse, um mit der Entwicklung Schritt halten zu können.