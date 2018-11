Hans-Georg Maaßen sieht den IS noch nicht besiegt. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach den drastischen Gebietsverlusten der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak beobachten Verfassungsschützer mit Sorge die Rückkehr von Frauen und Kindern dortiger Kämpfer.



Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen warnte vor Kindern, die in den Schulen im IS-Gebiet "einer Gehirnwäsche unterzogen" worden seien, und vor Frauen, die durch ihr Leben im IS-Gebiet "radikalisiert" worden seien. Auch diese Kinder und Frauen könnten eine Bedrohung darstellen, sagte der Verfassungsschützer.