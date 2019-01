Seine Bewegung gilt fortan als Verdachtsfall: Björn Höcke

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) und die Sammlungsbewegung "Der Flügel" von Björn Höcke dagegen würden künftig als Verdachtsfälle geführt, sagte Haldenwang. Dabei dürfen Informationen auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln wie Observationen gesammelt und Personenakten beim Bundesverfassungsschutz angelegt und gespeichert werden.



In den einzelnen Bundesländern werden Teile der AfD bereits durch die Landesämter für Verfassungsschutz beobachtet. Dies gilt etwa für den Nachwuchsverband Junge Alternative (JA) in Baden-Württemberg und Bremen. In Niedersachsen hatte die JA ihren Landesverband aufgelöst, nachdem dieser im September zum Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzes geworden war. Das BfV geht nun auch dem Verdacht nach, die JA stehe in Teilen mit der Identitären Bewegung in Verbindung. Die Identitären werden vom Bundesamt bereits seit 2016 als Verdachtsfall geführt und entsprechend beobachtet.