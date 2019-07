Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Identitäre Bewegung Deutschland (IB) als eine "gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" ein. Die Positionen der IB seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärte Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes. Er übernahm den Begriff der "geistigen Brandstifter", den bereits Innenminister Horst Seehofer bezüglich der IB verwendet hatte. Die Identitären, so Haldenwang weiter, "stellen die Gleichheit der Menschen oder gar die Menschenwürde an sich in Frage, reden von Überfremdung, erhöhen ihre eigenen Identität, um andere abzuwerten und schüren gezielt Feindbilder."