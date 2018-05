Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hat ein Netzwerk islamistischer Frauen im Visier. Sie füllen Lücken in der salafistischen Szene, weil viele männliche Führungspersonen in Haft sitzen, sagte Behördenleiter Burkhard Freier der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Netzwerk umfasst demnach 40 Frauen.



Es werde von dem Netzwerk aggressiv im Netz geworben und missioniert, sagte Freier. Den Verfassungsschützern zufolge indoktrinieren die Frauen zudem ihre Kinder von klein auf.