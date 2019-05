Der Verfassungsschutz warnt vor rechter Gewalt. (Symbolbild)

Quelle: dpa-Zentralbild/dpa

Der Verfassungsschutz warnt laut der "Welt am Sonntag" vor einer wachsenden Gefahr durch gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland. Demnach schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz in einer vertraulichen Analyse von "rechtsterroristischen Ansätzen und Potenzialen".



Als Akteure würden mittlerweile "vor allem wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung" treten. Der Austausch zwischen den Kleinstgruppen und die Radikalisierung fänden primär online statt.