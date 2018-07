"Schwierig" und "keine Entwarnung", sagt der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. "Komplex", nennt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Sicherheitslage in Deutschland. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017 machen beide deutlich: Auch 2018 ist keine Besserung in Sicht. "Die Herausforderungen werden nicht weniger", sagt Seehofer. So hat es im vorigen Jahr zwar im Vergleich zu 2016 weniger Terroranschläge gegeben. Statt wie zuvor sechs gab es einen Anschlag, als ein abgelehnter Asylbewerber einen Mann in einem Hamburger Supermarkt tötete. Mehrere Anschlagsversuche wurden vereitelt. Aber das dürfe nicht "über die weiterhin hohe Anschlagsgefahr in Deutschland hinwegtäuschen. Deutschland steht im Fokus des islamistischen Terrorismus", heißt es im Verfassungsschutzbericht 2017, der dem ZDF vorliegt.