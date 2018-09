Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Die FDP im Bundestag verlangt, dass Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen seinen Posten räumt. Maaßen sei gegenüber der AfD nicht neutral, sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle.



Nach Maaßens Auftritt im Innenausschuss am Vorabend hatte er noch gesagt, dass Maaßen bleiben könne. Nun sei aber auch bekannt geworden, dass Maaßen vertrauliche Informationen an die AfD gegeben haben solle. "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Konsequenzen zu ziehen", so Kuhle.