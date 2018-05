Maaßen hält weitere Terror-Anschläge für möglich. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Ein Jahr nach dem bislang schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland sieht Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ein hohes Risiko weiterer Attentate. "Das islamistisch-terroristische Personenpotenzial liegt inzwischen bei fast 1.900 Menschen", sagte Maaßen.



"Vor diesem Hintergrund müssen wir grundsätzlich damit rechnen, dass es zu einem Attentat kommen kann." Auch Terrorattacken an mehreren Orten, wie es sie etwa in Paris oder Brüssel gab, seien hierzulande nicht ausgeschlossen.