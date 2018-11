Maaßen droht nun doch eine Entlassung. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der scheidende Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat nach ZDF-Informationen vor einigen Wochen in einer Rede massive Kritik an der Großen Koalition formuliert, insbesondere an der SPD. Die SPD habe an ihm ein Exempel statuieren wollen.



Maaßen soll das Manuskript seiner Abschiedsrede auch im Intranet des Amtes für Verfassungsschutz veröffentlicht haben. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte dem ZDF mit, man prüfe die Äußerungen. Laut Medienberichten droht Maaßen auch eine Entlassung.