Jesidischer Schrein im Irak. (Symbolbild)

Quelle: AP

Die religiöse Minderheit der Jesiden hat ein neues Oberhaupt: Der Sohn von Prinz Tahsin Said Ali wurde in Lalisch im Nordwesten des Iraks inthronisiert. Hasem Tahsin Bek (56) war von seinem Vater vor dessen Tod zum Nachfolger bestimmt worden.



Die kurdischsprachige Minderheit der Jesiden im Irak war von der Miliz Islamischer Staat (IS) zwischen 2014 und 2017 brutal verfolgt worden. Die größte Gemeinde der Jesiden gibt es im Irak, die zweitgrößte mit 150.000 Menschen in Deutschland.