Der EuGH hat zur Vergabe von Verkehrsverträgen geurteilt.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Kommunen dürfen Aufträge für den regionalen Busverkehr nicht ohne Weiteres ohne Ausschreibung vergeben. Dies geht aus einem Urteil des EU-Gerichtshofs (EuGH) hervor. Demnach ist die EU-Verordnung für die Direktvergabe von öffentlichen Verkehrsverträgen in diesen beiden Fällen nicht anwendbar.



Zwei Landkreise in Nordrhein-Westfalen wollten Verkehrsverträge für den regionalen Busverkehr direkt an öffentliche Unternehmen vergeben. Dagegen klagten private Busbetreiber.