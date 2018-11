Die Netzagentur entschied sich aber dagegen und schreibt nur ein "Verhandlungsgebot" in das Regelwerk. Verhandelt ein alteingesessener Netzbetreiber also nicht mit dem Neueinsteiger, könnte die Regulierungsbehörde intervenieren und Bußgelder verhängen. Der Bußgeldkatalog falle aber viel zu milde aus, moniert etwa der Grüne Oliver Krischer.



Strittig ist zudem, ob Netzbetreiber im ländlichen Raum gemeinsam Antennen installieren und sich teilen sollen. Bisher gehen die Telekom, Vodafone und Telefónica in weiten Teilen getrennte Wege - und können mit besserem Empfang in einer Gegend gegenüber dem Wettbewerber punkten. Bei einer gemeinsamen Nutzung fiele so ein lokaler Vorteil weg.