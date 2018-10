Das Verbrechen rückt Freiburg erneut ins Blickfeld. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei acht Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, eine 18-Jährige nach einem Diskothekenbesuch vergewaltigt zu haben.



Die sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher sitzen unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Die Tat wurde am 14. Oktober angezeigt. Die Ermittlungen dauern an, so eine Polizeisprecherin. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Täter gebe.