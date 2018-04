Polizeibeamte und Bahn-Mitarbeiter stehen neben dem Fan-Zug nach dessen Ankunft im Bahnhof von Mönchengladbach. Quelle: dpa

Der Mann, ein 30-Jähriger aus der Fan-Szene in Mönchengladbach, meldete sich laut Polizei am Montag zum Haftantritt in einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen. Dort sollte er eine Haftstrafe antreten - wegen Körperverletzung in einem anderen Vergehen war er bereits verurteilt. Zeitgleich habe sein Anwalt bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass sich sein Mandant zu der Tat im Zug nach dem Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach äußern werde. Der Polizeisprecher bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.