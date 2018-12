Zehnter Verdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen zehnten Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz sei nahe einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen in Baden-Württemberg entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.



Ihm gelang es demnach zunächst, zu flüchten. Einige Stunden später sei er in Freiburg festgenommen worden. Der Algerier sei polizeilich durch Eigentums- und Drogendelikte bekannt gewesen.