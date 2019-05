Die zwei Friedensnobelpreisträger von 2018, Denis Mukwege und Nadia Murad, UN-Generalsekretär António Guterres und Menschenrechtsanwältin Amal Clooney: Wenn am Dienstag unter Leitung des deutschen Außenministers Heiko Maas (SPD) in New York der UN-Sicherheitsrat zur jährlichen Sondersitzung zu sexueller Gewalt in Konflikten zusammenkommt, könnte die Liste der Teilnehmenden kaum prominenter sein. Und doch wird die Staatengemeinschaft wohl bestenfalls wieder nur einen winzigen Schritt darin vorankommen, die Täter solcher Gewaltverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und die in den meisten Fällen weiblichen Opfer stärker in den Mittelpunkt der Aufarbeitung zu stellen.