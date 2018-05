Das Muster der Taten war stets ähnlich. Quelle: Volker Hartmann/dpa

In einem Fall von Vergewaltigungen mehrerer Schülerinnen im Ruhrgebiet hat die Staatsanwaltschaft Essen Anklage gegen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 23 Jahren erhoben. Es gebe zudem Anhaltspunkte für weitere Täter und Opfer.



Den mutmaßlichen Tätern aus Gelsenkirchen, Essen und Wuppertal wird Vergewaltigung in sieben Fällen vorgeworfen. In drei Fällen sei es beim Versuch geblieben. Bei den Opfern handele es sich um "sehr junge Frauen", sagte Oberstaatsanwältin Anette Milk.