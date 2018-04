Vergewaltigungen im Ruhrgebiet: Die Polizei hofft auf Zeugen. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Nach mehreren Vergewaltigungen junger Frauen im Ruhrgebiet haben sich zunächst keine weiteren Opfer gemeldet. Die Polizei hofft aber nach der Festnahme eines 18-jährigen mutmaßlichen Täters auf weitere Zeuginnen.



Ein Polizeisprecher in Essen appellierte an mögliche Opfer, sich zu melden. Es bestehe nun keine Gefahr mehr, mit den Tätern in Kontakt zu kommen. Die Ermittler werfen den fünf Verdächtigen im Alter von 16 bis 23 Jahren Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor.